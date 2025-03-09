Şişli'de 3 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı

Şişli'de Geçici Gösteri Yasağı

Şişli Kaymakamlığı, ilçede her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının 3 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Bu kararın arkasında, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya üzerinden izinsiz gösteri düzenleme planlarının tespit edilmesi yer alıyor.

Yasağın Nedeni

Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli marjinal grupların sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, organizeli davranışların, halkın huzurunu bozmaya yönelik olabileceğine dikkat çekildi.

Yasağın Kapsamı

Açıklamaya göre, 9-11 Mart tarihleri arasında Şişli ilçesinde gerçekleştirilecek her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması %100 yasaklanmıştır. Şişli Kaymakamlığı, bu tür izinsiz eylem ve açıklamalar için kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.