Şişli'de Eski Eş Cinayetinde 4 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de Kadın Cinayeti: 4 Zanlı Adliyede

Şişli'de yaşanan bir kadın cinayeti davasında 4 zanlı adliyeye sevk edildi. 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi R.E. ve onun arkadaşı S.S. tarafından zorla aracına bindirilmek istendiği esnada silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

Olayın Detayları ve Gözaltılar

5 Mayıs tarihinde gerçekleşen olaydan sonra, kaçmaya çalışan eski eş R.E. (37) ile arkadaşı S.S. (35) ve onlara eşlik eden S.Y. (33) ve A.B. (44) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlıların ifadesi alındı.

Cinayetin Seyri

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde yaşandı. Aksu, R.E. ve S.S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmaya çalışıldığı sırada vurulmuştu. O sırada olay yerinde bulunan S.Y., o gün kendileriyle birlikte İstanbul'a geldiklerini ve R.E.'nin bir iş nedeniyle Cinayet'in meydana geldiği bölgeye gittiğini belirtti. Bahar Aksu'nun zorla araca bindirilmesine karşı direndiğini söyleyen S.Y., bu sırada S.S.'nin kadına tabancayla ateş ettiğini ifade etti.

Polis Soruşturması ve Önceki Kayıtlar

Polis, Bahar Aksu ile R.E.'nin 2019 yılında evlenip, 2022'de boşandıklarını ve aralarında çocuk olmadığını tespit etti. Ayrıca, 2020 yılında Aksu'nun R.E. hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı şikayet kaydı bulunduğu öğrenildi.

Cinayet Anının Görüntüleri

Olayın ardından R.E.'nin yakalanma anı, trafik akışında gidiyorken başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Cinayet anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de bir kadının, eski eşi ve bir arkadaşı tarafından zorla araca bindirilmek istendiği sırada silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şişli'de bir kadının, eski eşi ve bir arkadaşı tarafından zorla araca bindirilmek istendiği sırada silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.