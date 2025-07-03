Şişli'de Huzur Uygulaması: İstanbul Emniyeti Güvenliği Sağlıyor

İstanbul Emniyetinden Huzur Uygulaması

İstanbul’un en yoğun ilçelerinden biri olan Şişli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı bir 'huzur' uygulaması ile güvenli hale getirildi.

Denetimlerde Huzurlu Bir Ortam Sağlandı

Şişli'deki denetimlerin yürütülmesine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte Güven Timleri, Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık, Trafik ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Uygulama boyunca, durdurulan araçlar detaylı bir biçimde tarandı.

Detaylı Kontroller Gerçekleştirildi

Bu kapsamda sürücülerin belgeleri dikkatlice incelenirken, araçta bulunan yolcuların kimlikleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Şişli’deki bu uygulama ile güvenliğin artırılması ve suç oranlarının azaltılması hedeflenmektedir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.