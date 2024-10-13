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Şişli'de Kaza: Bariyerlere Çarpan Araçta Yaralanma

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:35
Şişli'de Kaza: Bariyerlere Çarpan Araçta Yaralanma

Şişli'de Yaralanmalı Kaza Gerçekleşti

İstanbul'un Şişli ilçesinde gerçekleşen bir kazada, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Henüz ismi belirlenemeyen 34 KDY 866 plakalı araç, Çağlayan Adliyesi bölgesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza haberi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan sürücü, hızlı bir şekilde araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Trafik Akışı Farklı Etkilendi

Kaza nedeniyle Şişli'deki trafik akışı bir süre duraksasa da, kazaya karışan aracın kaldırılması ile birlikte yollar tekrar normale döndü.

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye...

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye...

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye...

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye...

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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