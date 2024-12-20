Sivas Adliyesi'nde Kavga: 5 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta Adliye Koridorunda Kavga Çıktı

Sivas'ta, Asliye Ceza Mahkemesi'nde dünür olan iki aile bireyinin yargılandığı kasten yaralama davasının duruşmasının ardından adliye koridorunda kavga yaşandı. Kavga sırasında, M.Ş, M.G, M.A, M.G ve E.G. darp sonucu yaralandı.

Hastanelik Olan Şüpheliler Gözaltına Alındı

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş, M.G, M.A, M.G ve E.G, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Bu olay, Sivas'ta adliye içerisindeki güvenlik endişelerini tekrar gündeme getirdi.

Sivas'ta duruşma sonrası adliye koridorunda kavga eden 5 kişi tutuklandı.

Sivas'ta duruşma sonrası adliye koridorunda kavga eden 5 kişi tutuklandı.