Sivas Cumhuriyet Üniversitesi KYK Yurdu'nda Regaip Kandili Programı

Etkinlik Detayları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan kız öğrencilere yönelik olarak müftülük manevi danışmanları tarafından Regaip Kandili programı düzenlendi.

Program, KYK Binali Yıldırım Kampüsü Yıldız Yurdu Konferans Salonunda gerçekleştirilerek Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Öğrencilerin ilahi ve şiir dinletileriyle devam eden etkinlikte manevi danışmanlar tarafından "Üç Ayların Fazileti ve Regaip Gecesi" konulu sohbet sunuldu.

Programa manevi danışmanların yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı; etkinlik kandil şekeri ve helva ikram edilmesiyle sona erdi.

