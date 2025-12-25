DOLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi KYK Yurdu'nda Regaip Kandili Programı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi KYK yurdunda müftülük manevi danışmanları tarafından Regaip Kandili programı düzenlendi; Kur’an tilaveti, ilahi, şiir ve sohbet gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:58
Etkinlik Detayları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan kız öğrencilere yönelik olarak müftülük manevi danışmanları tarafından Regaip Kandili programı düzenlendi.

Program, KYK Binali Yıldırım Kampüsü Yıldız Yurdu Konferans Salonunda gerçekleştirilerek Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Öğrencilerin ilahi ve şiir dinletileriyle devam eden etkinlikte manevi danışmanlar tarafından "Üç Ayların Fazileti ve Regaip Gecesi" konulu sohbet sunuldu.

Programa manevi danışmanların yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı; etkinlik kandil şekeri ve helva ikram edilmesiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

