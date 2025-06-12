Sivas'ta Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Sivas'ta, hasta taşıyan bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, Zara ilçesinden il merkezine hasta taşıyan B.K. yönetimindeki 58 ADL 582 plakalı ambulansın, C.T. idaresindeki 38 FG 255 plakalı otomobille çarpıştığı sırada gerçekleşti. Kaza, Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi.

Çarpışmanın ardından, olay yerine derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza neticesinde, her iki aracın sürücüleri ile ambulans içinde bulunan K.Ç., B.K. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sivas'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Sivas'ta hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.