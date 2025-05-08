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Sivas'ta Bıçakla Öldürülen İki Kardeş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas'ta bıçaklanarak yaşamını yitiren kardeşlerin cenaze törenine, aile, arkadaşlar ve yetkililer katıldı. Olayın zanlısı yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 14:59
Sivas'ta Bıçakla Öldürülen İki Kardeş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas’ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen iki kardeş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki milli kayakçı Melisa Şimşek’in cenazelerinin Ay Yıldız Camisi’ne getirilmesiyle başladı. Öğle namazı sonrası, kardeşler Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Cenaze törenine, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şimşek ailesinin acısını paylaşan kalabalık, duygu dolu anlar yaşadı. Anne Ayşegül Şimşek'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Melisa Şimşek'in sınıf arkadaşı Esmanur Tirit, gazete açıklamasında, Melisa’nın çok hayalleri olan, kimseye zararı dokunmayan pırıl pırıl bir kız olduğunu belirtti. "En son bu olay yaşanmadan önceki gün onu gördüm. Çok üzgünüz, böyle bir durum yaşamak çok zor" dedi.

Umutcan'ın arkadaşı Samet Zeytin ise, Umutcan’ın Almanca kursuna katıldığını ve dışarıda eğitim almak istediğini dile getirdi. "Umutcan, başarıları ve güler yüzüyle tanınan biriydi, kariyer hayalleri vardı ancak nasip olmadı" şeklinde konuştu.

Öte yandan, cinayetle ilgili olarak Hüseyin S. (34) isimli zanlı, polisin 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı. Zanlının, kaybolan aile babası Uğur Şimşek ile son görüşen kişi olduğu ve cinayet nedeniyle tutuklandığı ifade ediliyor. Zanlının cinayet sonrası olay yerinden kaçtığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ayrıntıları ise, Ayşegül Şimşek’in çocuklarını kanlar içinde bulmasıyla başladı. Yapılan incelemede, kardeşlerin boğazına bıçak darbesi alarak hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı. Ailenin, 2020 Temmuz ayında Uğur Şimşek hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Sivas'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen Umutcan (22) ve kardeşi Melisa Şimşek'in (16) cenazeleri...

Sivas'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen Umutcan (22) ve kardeşi Melisa Şimşek'in (16) cenazeleri toprağa verildi. Cenaze törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü de katıldı.

Sivas'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen Umutcan (22) ve kardeşi Melisa Şimşek'in (16) cenazeleri...

Sivas'ta evlerinde bıçaklanarak öldürülen Umutcan (22) ve kardeşi Melisa Şimşek'in (16) cenazeleri toprağa verildi. Cenaze törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü de katıldı.

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