Sivas'ta Bilinçli Sulama Baraj Doluluklarını Korudu

Sivas'ta bilinçli sulama barajlardaki doluluk oranlarını korudu

SERHAT ZAFER - Sivas'ta sulama amaçlı kullanılan barajların çoğundaki doluluk oranları, alınan önlemler ve bilinçli tarımsal sulamayla korundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde kuraklık tehdidine karşı uygulanan tedbirler kapsamında bazı dönemlerde tarlalarında sulama yapmalarına izin verilen çiftçilere takılan su sayaçları sayesinde kullandıkları suyun bedelini ödemeleri sağlanıyor. Bu uygulamalarla bilinçsiz sulamanın önüne geçildi ve barajlardaki su seviyelerinin korunması amaçlandı.

DSİ verileri: 28 Ağustos ölçümleri

DSİ tarafından ölçülen 20 barajın çoğunda doluluk oranları, alınan önlemler ve bilinçli tarımsal sulamayla önemli ölçüde korundu.

Baraj Adı Aktif Doluluk (Yüzde) (2024) Aktif Doluluk (Yüzde) (2025): Kılıçkaya52,7959,48 Gölova38,4644,69 Çamlıgöze95,201004 Eylül5,574,33 Pusat-Özen31,4529,03 İmranlı56,7747,99 Karacalar9,2019,20 Çermikler13,771,45 Kanak38,5952,88 Nevruz20,3913,16 Gazibey10,3612,93 Güneykaya33,1125,07 Yapıaltın21,5027,89 Maksutlu9,2633,33 Kocakurt27,5918,70 Mursal29,1535,27 Üçöz3,8512,19 Bozarmut42,7056,20 Çatköy10,459,82 Yıldız43,5545,04

Uzman değerlendirmesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede küresel ısınmanın hem dünyada hem de Türkiye genelinde etkisini sürdürdüğünü söyledi. Kartal, bazı barajların yeterli dolulukta olduğunu, bazılarının ise ciddi kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti ve "Genel manada bir zamanlar bilinçsiz yapılan sulama sistemleri su miktarında ciddi oranda azalmalara sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Kartal, içme suyu amaçlı kullanılan barajlarda doluluk oranlarının zaman zaman tehlikeli seviyelere düştüğünü vurguladı ve Sivas genelindeki barajlarda bu yıl tarımsal sulamaya çok fazla açılmadığı için doluluk oranlarının korunduğunu söyledi. Sonbahar yağışlarından ümitli olduklarını belirten Kartal, "Sonbaharla gelecek aydan itibaren yağış ortalamalarının artacağını tahmin edebiliyoruz. Bu artış oranlarıyla barajlara, göllerimize can suyu gelecek." dedi.

