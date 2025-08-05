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Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü, 18 Yaralı

Sivas'ta bir minibüs uçuruma yuvarlandı, olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Vali Şimşek yaralıları ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:50
Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 4 Ölü, 18 Yaralı

Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucunda 4 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Kazanın detaylarıyla ilgili bilgilere ulaşıldı.

Kaza Anı ve Yaralıların Durumu

Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak amacıyla çıkan tarım işçilerini taşıyan 21 UA 412 plakalı minibüs, Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde kontrolden çıkarak uçuruma düşmüş durumda. Kazanın bilgisi gelmesi üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise şöyle: Zeliha Yılmaz, Abdullah Yılmaz, Hatice Yılmaz ve İbrahim Erol. Yaralılar, Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerinde ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Valiliğin Açıklamaları ve Ziyaretler

Sivas Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Vali Yılmaz Şimşek, kazadan hemen sonra Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti. Ekiplerden kazanın son durumuyla ilgili bilgiler aldı.

Yaralıların nakli sırasında hem kara hem de hava ambulanslarının kullanıldığını ifade eden Şimşek, tüm yaralılara şifa, kazada hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Ayrıca, Zara ilçesi Tödürge Gölü civarında meydana gelen başka bir kazada yaralanan 8 kişiyi de hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Vali Yılmaz Şimşek, kazanın ardından hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve yetkililerden son durumları hakkında bilgi aldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Vali Yılmaz Şimşek, kazanın ardından hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve yetkililerden son durumları hakkında bilgi aldı.

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