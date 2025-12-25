DOLAR
Sivas'ta 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' Söyleşisi — Dr. Mehmet Baki Öztürk Ailenin Önemini Vurguladı

Sivas'ta düzenlenen 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' söyleşisinde Dr. Mehmet Baki Öztürk, aile bağlarının toplum huzuru ve dayanışmasındaki rolünü anlattı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:58
Sivas'ta 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' Söyleşisi — Dr. Mehmet Baki Öztürk Ailenin Önemini Vurguladı

Sivas'ta 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' Söyleşisi Gerçekleştirildi

Aile bağlarının toplum üzerindeki etkisi masaya yatırıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sivas’a Değer" Projesi kapsamında, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Baki Öztürk katılımıyla "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri ve öğretmenler katılım sağladı.

Söyleşide Dr. Öztürk, aile içinde kurulan güçlü ve sağlıklı bağların toplumun güçlenmesinde belirleyici olduğunu vurguladı. Öztürk, aile kurumunun korunmasının sosyal dayanışma ve toplumsal huzur açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Programın sonunda Dr. Mehmet Baki Öztürk'e bir hediye takdim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

