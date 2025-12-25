Sivas'ta 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' Söyleşisi — Dr. Mehmet Baki Öztürk Ailenin Önemini Vurguladı

Sivas'ta 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' Söyleşisi Gerçekleştirildi

Aile bağlarının toplum üzerindeki etkisi masaya yatırıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sivas’a Değer" Projesi kapsamında, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Baki Öztürk katılımıyla "Güçlü Aile, Güçlü Toplum" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri ve öğretmenler katılım sağladı.

Söyleşide Dr. Öztürk, aile içinde kurulan güçlü ve sağlıklı bağların toplumun güçlenmesinde belirleyici olduğunu vurguladı. Öztürk, aile kurumunun korunmasının sosyal dayanışma ve toplumsal huzur açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Programın sonunda Dr. Mehmet Baki Öztürk'e bir hediye takdim edildi.

GÜÇLÜ AİLENİN ÖNEMİ ANLATILDI