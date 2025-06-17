Sivas'ta Kayıp Alzheimer Hastası Kadın Kızılırmak'ta Ölü Bulundu

Sivas'ta Kaybolan Kadının Cansız Bedenine Ulaşıldı

Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Gülizar Şanlı'ın cesedi Kızılırmak Nehri'nde bulundu. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan ve 3 çocuk annesi olan Gülizar Şanlı, 15 Haziran'da evinden ayrılarak bir daha haber alınamadı.

Ailesi, durumu hemen yetkililere bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, AFAD ekipleri ve ANDA Derneği üyeleri, Şanlı'yı bulmak için kent merkezinde arama çalışmaları başlattı.

Arama Çalışmaları ve Bulunma Süreci

Yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Gülizar Şanlı'nın en son Karşıyaka Mahallesi civarında görüldüğünü tespit etti. Ekipler, bölgedeki arama çalışmalarını takip eden günün sabahında yeniden başlattı.

AFAD ekipleri, Kızılırmak'ta yaptıkları aramalarda, Şanlı'nın cesedine ulaştı. Şanlı'nın cenazesi sudan çıkartıldı ve otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.