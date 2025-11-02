Sivas'ta Koşoluk Yaylası'nda Yayla Evi Yangını Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Koşoluk Yaylası'ndaki yayla evinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 15:35
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Koşoluk Yaylası'nda bulunan bir yayla evinde yangın çıktı.

Yangın, Enver ve Engin Kayalı'ya ait müstakil yayla evinde meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemeyen nedenle olduğu bildirildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Ancak çıkan yangın sonrası söz konusu yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yayla evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

