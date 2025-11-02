Sivas'ta Koşoluk Yaylası'nda Yayla Evi Yangını Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ta Koşoluk Yaylası'nda yayla evi yandı

İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Koşoluk Yaylası'nda bulunan bir yayla evinde yangın çıktı.

Yangın, Enver ve Engin Kayalı'ya ait müstakil yayla evinde meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemeyen nedenle olduğu bildirildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Ancak çıkan yangın sonrası söz konusu yayla evi kullanılamaz hale geldi.

