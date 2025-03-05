Sivas'ta Market Yangını: Çalışanların İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Sivas'ta Market Yangını

Sivas'ta bir markette çıkan yangın, büyük hasara yol açtı. Yeni Mahalle Hayri Sığırcı Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki markette, çalışanların iftar yaptığı sırada yangın çıktığı iddia edildi.

Yangının Sebepleri ve Gelişmeler

İddiaya göre, yangın yazar kasanın patlaması sonucu başladı. Olay sırasında çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve birçok ekip hızla olay yerine sevk edildi. Yangın yerine giden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangının büyümesini önlemek için rapid bir şekilde müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarında, marketteki deodorantların bulunduğu bölgeden patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak markette büyük çapta hasar oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Sivas'ta bir markette çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken markette büyük çapta hasar oluştu.

Sivas'ta bir markette çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken markette büyük çapta hasar oluştu.