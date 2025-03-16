Sivas'ta Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor

Sivas’ta Sokak Hayvanları İçin Önemli Adım

Sivas'ta, sokak hayvanlarına yönelik bir geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kurulacağı bildirildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, söz konusu merkezin yapılması planlanan alanda detaylı incelemelerde bulundu.

Hayvanların Güvenli Ortamda Yaşaması Amaçlanıyor

İl genelinde sahipsiz köpeklerin sokaklarda dolaşmasının risk oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, başıboş köpeklerin toplanarak bu merkezde tedavi, bakım ve beslenme süreçlerinin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti. Böylelikle, hayvanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarının önünün açılacağı belirtildi.

Merkezin Dönüşüm Süreci Başlıyor

Meraküm bölgesinde yer alan Sivas İl Özel İdaresine ait Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi, Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne dönüştürülecek. Bu tesisin yaklaşık 33 dönümlük alanı ile 67 dönüm de genişleme alanı bulunduğunu açıklayan Şimşek, dönüşüm için gerekli hazırlıklara hızla başlandığını kaydetti.

İş Birliği ve Destek

Şimşek, "İnşallah en kısa sürede ilçelerimizden gelecek sahipsiz köpekleri buraya alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşarak desteklediği sokak hayvanları meselesine valiliğimiz öncülüğünde Sivas'ta kalıcı bir çözüm bulmayı hedefliyoruz," diye ekledi.

Sivas'ta sokak hayvanları geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kurulacağı bildirildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağ 5), sokak hayvanları geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.