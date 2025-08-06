Sivas'taki Trafik Kazasının Kurbanları Şanlıurfa'da Defnedildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 4 vatandaşın cenazesi, memleketleri

Şanlıurfa'da defnedildi. Dünü bir trajedi olarak hatırlatan kaza, 18 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Hayatını kaybedenler arasında Zeliha, Abdullah, Hatice Yılmaz ve İbrahim Erol yer aldı. Cenazeleri, Harran ilçesine bağlı Süleyman Demirel Mahallesi'ne getirildi.

Şeyh Hayati Harrani Camisi'nde düzenlenen cenaze namazı sonrası, dört kişinin cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. Törene ölenlerin aileleri, yakınları ve birçok önemli isim katıldı.

Cenaze törenine, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Harran Kaymakamı Harun Reşit Han, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşanan bu üzücü kaza, bölge halkında derin bir üzüntüye yol açtı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Vali Yılmaz Şimşek, kazanın ardından hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve yetkililerden son durumları hakkında bilgi aldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Vali Yılmaz Şimşek, kazanın ardından hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve yetkililerden son durumları hakkında bilgi aldı.