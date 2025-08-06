DOLAR
40,65 0,13%
EURO
47,42 -0,57%
ALTIN
4.405,19 0,32%
BITCOIN
4.692.434,63 -1,63%

Sivas'taki Trafik Kazasının Kurbanları Şanlıurfa'da Defnedildi

Sivas'taki fındık işçilerini taşıyan minibüs kazasında hayatını kaybeden 4 kişi, Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:46
Sivas'taki Trafik Kazasının Kurbanları Şanlıurfa'da Defnedildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 4 vatandaşın cenazesi, memleketleri

Şanlıurfa'da defnedildi. Dünü bir trajedi olarak hatırlatan kaza, 18 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Hayatını kaybedenler arasında Zeliha, Abdullah, Hatice Yılmaz ve İbrahim Erol yer aldı. Cenazeleri, Harran ilçesine bağlı Süleyman Demirel Mahallesi'ne getirildi.

Şeyh Hayati Harrani Camisi'nde düzenlenen cenaze namazı sonrası, dört kişinin cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. Törene ölenlerin aileleri, yakınları ve birçok önemli isim katıldı.

Cenaze törenine, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Harran Kaymakamı Harun Reşit Han, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşanan bu üzücü kaza, bölge halkında derin bir üzüntüye yol açtı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Vali Yılmaz Şimşek, kazanın ardından hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve yetkililerden son durumları hakkında bilgi aldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Vali Yılmaz Şimşek, kazanın ardından hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve yetkililerden son durumları hakkında bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 'Ön Yargı ve Kadın' Çalıştayı Tamamlandı
2
Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
3
Slovenya'da Gazze İçin Protesto Gösterisi
4
Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor
5
Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi
6
Aydın'da Darp Sonucu Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
7
Bartın'da Orman Yangınına Zorlu Müdahale

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar