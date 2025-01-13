Söğüt'ün Tarihi ve Kültürel Mirası için Dijital Tanıtım Projesi

Dijital Tanıtım Projesi Hayata Geçiyor

Bilecik'in tarihi ilçesi Söğüt, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapmış olan bu önemli lokasyonun tarihi ve kültürel mirasını dijital ortamda daha etkili bir şekilde tanıtmak amacıyla yeni bir projeye imza atıyor. Proje, "360 Derece Sanal Tur, Sesli Rehber ve Web Portal Projesi" adıyla hayata geçirildi.

İngilizce ve Türkçe Erişim İmkanı

Proje kapsamında ilçedeki tarihi eserler, 360 derece çekimlerle dijitalleştirilecek ve ziyaretçilere Türkçe ile İngilizce erişim imkanı sunulacak. Bu sayede, Osmanlı'nın ilk adımlarına tanıklık etmiş topraklar, yerli ve yabancı turistlere daha iyi tanıtılacak.

Belediye Başkanı Durgut'tan Açıklamalar

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, QR kod sistemi aracılığıyla cep telefonlarından tarihi eserlerle ilgili bilgilere ulaşım sağlanacağını belirtti. Ertuğrul Gazi Türbesi gibi önemli eserlerin kapsamlı bilgilerinin ziyaretçilerle buluşacağını ifade eden Durgut, projenin amacını şöyle açıkladı:

“Projeyi sadece turizmi artırmak için değil, aynı zamanda Söğüt’ün tarihini genç nesillere aktarmak amacıyla geliştiriyoruz. Tamamen tarihi eserlerimiz ve görülmesi gereken yerleri kapsayan bir gezi rotası oluşturduk.”

Yerli ve Yabancı Turistlere Yönelik

Durgut, proje kapsamında geliştirilen dijital tanıtım materyallerinin sadece yerli turistlere değil, Pakistan, Afganistan, Sudan ve Fas gibi ülkelerden gelen ziyaretçilere de hitap edeceğini vurguladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin etkisiyle bu ülkelerden Söğüt'e ciddi bir turist akını yaşandığını belirten Durgut, bu ilgiyi artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Söğüt Yıllık Bir Milyon Ziyaretçi Ağırlıyor

Bölgeye her yıl bir milyondan fazla yerli ve yabancı turist geldiğini ifade eden Durgut, gerekli tanıtım çalışmalarını henüz yeterince gerçekleştiremediklerini belirtti. Durgut, şu sözlerle projelerinin önemini vurguladı:

“Misafirlerimize öğretmek, tanıtmak ve gelecek nesillere köklerimizi anlatmak istiyoruz. Bu projeyle birlikte geçmişin ruhunu yeniden canlandırma hedefindeyiz. Gelecekteki projelerimizde, hem bölge turizmini canlandırmayı hem de Ertuğrul Gazi’nin mirasını uluslararası platformda daha görünür kılmayı amaçlıyoruz.”