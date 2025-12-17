DOLAR
Soma'da 3 bin 644 Sentetik Ecza Ele Geçirildi: 2 Tutuklama

Soma'da jandarma operasyonunda toplam 3 bin 644 sentetik ecza ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 20:46
Soma'da 3 bin 644 sentetik ecza ele geçirildi

Jandarma operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Manisa’nın Soma ilçesinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon sonucu toplam 3 bin 644 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri S.B. (E/26) ve İ.C.Y. (E/26) isimli şahısların başka bir ilden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Soma’da satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilere yönelik yapılan aramada 3 bin 84 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İncelemeleri derinleştiren ekipler, şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen E.C. (E/20) isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramada ise 560 adet sentetik ecza ele geçirdi. Böylece operasyon kapsamındaki toplam miktar 3 bin 644 olarak kayda geçti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Akhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Soruşturmanın, savcılık talimatıyla Soma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

