Somali Büyükelçisi Mohamed, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu organizasyon, Anadolu Ajansı'nın önemli fotoğraflarını seçmek amacıyla düzenleniyor ve her yıl çeşitli ülkelerden önemli isimler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Oylamaya katılan Büyükelçi Mohamed, Anadolu Ajansı'nın haber alımında önemi ve fotoğrafların toplumsal hafızadaki yeri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için medya ve iletişimin rolüne değinen Mohamed, görsellerin sadece bir anı değil, aynı zamanda bir hikaye anlattığını vurguladı.

Bu yılki etkinlik, uluslararası düzeyde geniş bir katılım ile gerçekleştirilmiş olup, farklı kültürlerin ve bakış açılarını yansıtan fotoğraflar ile dolu bir deneyim sunmaktadır.