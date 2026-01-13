Son Başvuru 15 Ocak: 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması

1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması başvuruları 15 Ocak'ta sona eriyor; ödüller, ekipman desteği ve geniş kapsamlı çalıştay yer alıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:21
Son Başvuru 15 Ocak: 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması

Antalya’nın kadim zeytin kültürünü ve zeytinyağı kalitesini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen 1. Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışmasına başvuruların son günü 15 Ocak olarak açıklandı. Yarışma, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve BATEM iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Dereceye girenlere ekipman desteği

Yarışmada yer alan zeytinyağları, tat, koku, meyvemsi, acılık ve yakıcılık dengesini içeren duygusal analiz ile serbest yağ asidi ve polifenol değerini kapsayan kimyasal analiz kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek. En yüksek puanı alan ürünlere Altın, Gümüş ve Bronz Madalya Beratları verilecek.

Dereceye giren üreticilere zeytin silkme makinesi, zeytin sıkım tankları, budama makası, eldiven, testere ve bordo bulamacı gibi ekipman desteği sunulacak. Katılmak isteyen üreticiler, numunelerini 15 Ocak gününe kadar Antalya Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri'ne ulaştırabilecek. Ödüller Side Antik Kenti'nde takdim edilecek. Yarışma öncesinde zeytinin tarihi gelişiminden ekonomisine kadar konuların ele alınacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenlenecek.

"Antalya zeytinde parlayan merkez"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, zeytinin binlerce yıldır Akdeniz kültürünün ayrılmaz parçası olduğunu, Pamfilya döneminden bu yana Antalya’nın zeytin ve zeytinyağı üretiminde öne çıktığını vurguladı. Çandır, zeytinin bereketin, sağlığın ve ölümsüzlüğün simgesi olduğunu belirterek, Antalya'nın iklimi, bereketli toprakları ve bilinçli üreticileriyle yeniden zeytinciliğin parlayan merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Hedeflerinin üreticinin daha kaliteli ürün üretmesi ve tüccarın kaliteli ürünleri pazara sunmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Hedef: zeytinde kalite ve rekolte

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, dünyada zeytin ağaç varlığının yüzde 90’ının Akdeniz kıyısındaki ülkelerde yer aldığını belirtirken, Türkiye’nin zeytin üretiminin yaklaşık 4 milyon ton olduğunu, bunun 77 bin tonunun Antalya tarafından üretildiğini aktardı. Erkal, dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini 475 bin ton ile Türkiye’nin karşıladığına ve Antalya üretiminin ise yaklaşık 7 bin ton civarında olduğuna dikkat çekti. Yarışmayla hasattan sofraya kadar üreticilerin hatalı uygulamalarını azaltmayı, bilgi paylaşımını artırmayı ve kaliteyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Zeytinyağı Antalya’nın simgesi olsun"

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, zeytin ve zeytinyağının kültürel bir miras olduğunu vurgulayarak, yarışmanın zeytinyağının markalaşmasında önemli bir adım olacağını belirtti. Zoroğlu, Antalya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin kentten ayrılırken yanlarında götürebilecekleri en özel değerlerden birinin zeytinyağı olmasını hedeflediklerini ve bu değeri gastronomi turizmi ile yerel kimliğin ayrılmaz bir parçası haline getirerek kentin simgeleri arasına taşımak istediklerini söyledi.

ANTALYA TİCARET BORSASI BAŞKANI ALİ ÇANDIR

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları