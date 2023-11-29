Son Dakika: İstanbul Boğazı Tekrar Trafiğe Açılıyor!

Dün akşam saatlerinde beklenen fırtına ve lodos tehlikesine karşın İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durdurulmuştu. Olumsuz hava koşulları sebebi işe kapanan Boğaz trafiği yeniden açılıyor.





Kıyı Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile askıya alınan İstanbul Boğaz'ı trafiği tekrar açılacak. Yapılan açıklamada 16.00 itibari ile çift yönlü olarak trafiğin tekrar açılacağı belirtildi. Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat: 16.00'da güney-kuzey yönlü olarak açılması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.