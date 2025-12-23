DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,67 -0,61%
ALTIN
6.172,96 -1,14%
BITCOIN
3.745.477,37 1,04%

SOSEV’den Soma Arama Kurtarma Ekibine Kritik Ekipman Desteği

SOSEV, Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübüne ekipman desteği vererek ekip güvenliğini ve müdahale kapasitesini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:49
SOSEV’den Soma Arama Kurtarma Ekibine Kritik Ekipman Desteği

SOSEV’den Soma Arama Kurtarma Ekibine Kritik Ekipman Desteği

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü, yürüttüğü çalışmalarda kullanmak üzere Soma Sosyal Eğitim Vakfı (SOSEV) tarafından sağlanan ekipman desteğiyle güçlendi.

Ekipman desteği müdahale kapasitesini artırıyor

SOSEV tarafından verilen destek, afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale hedefiyle ekibin güvenliğini ve müdahale kapasitesini yükseltecek. Destek, bölgede görev yapan ekibin sahadaki performansını ve motivasyonunu artırması bekleniyor.

Kulüp Başkanı Mustafa Alioğlu destek için SOSEV’e teşekkür etti. Mustafa Alioğlu: Bölgemizde ilk ve tek arama kurtarma ekibi olarak, halkımızın can güvenliği için çalışıyoruz. Bu anlamlı destek, sahadaki gücümüzü ve motivasyonumuzu artırdı

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SOMA DOĞA SPORLARI VE ARAMA KURTARMA KULÜBÜ, YÜRÜTTÜĞÜ...

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SOMA DOĞA SPORLARI VE ARAMA KURTARMA KULÜBÜ, YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARDA KULLANMAK ÜZERE SOMA SOSYAL EĞİTİM VAKFI (SOSEV) TARAFINDAN SAĞLANAN EKİPMAN DESTEĞİYLE GÜCÜNE GÜÇ KATTI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dinar'da Kaçış Rampası Projesinde Kritik Aşama
2
Denizli'de ağrısız tüp mide: Perigastrik blokajla hızlı iyileşme
3
ADÜ'de Panel: Aile İçi Roller ve Sorumluluk Paylaşımı Öne Çıktı
4
Pendik'te Işıl Öykü Dinç Davasında Sanık 2. Kez Hakim Karşısında
5
Çavdarhisar'da Hayvan İşletmelerinde Dezenfeksiyon: Salgınlara Karşı Önlem
6
Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler
7
HPV Yaygın Ama Önlenebilir: Aşı, Kontrol ve Korunma

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi