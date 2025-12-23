SOSEV’den Soma Arama Kurtarma Ekibine Kritik Ekipman Desteği

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü, yürüttüğü çalışmalarda kullanmak üzere Soma Sosyal Eğitim Vakfı (SOSEV) tarafından sağlanan ekipman desteğiyle güçlendi.

Ekipman desteği müdahale kapasitesini artırıyor

SOSEV tarafından verilen destek, afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale hedefiyle ekibin güvenliğini ve müdahale kapasitesini yükseltecek. Destek, bölgede görev yapan ekibin sahadaki performansını ve motivasyonunu artırması bekleniyor.

Kulüp Başkanı Mustafa Alioğlu destek için SOSEV’e teşekkür etti. Mustafa Alioğlu: Bölgemizde ilk ve tek arama kurtarma ekibi olarak, halkımızın can güvenliği için çalışıyoruz. Bu anlamlı destek, sahadaki gücümüzü ve motivasyonumuzu artırdı

