Sosyal Medya Fenomeni Ece Ronay'ın Güzellik Merkezine Saldırı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan ve ünlü sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait olduğu öğrenilen güzellik merkezi saldırıya uğradı. Sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandığı belirlenen güzellik merkezinin Ece Ronay isimli sosyal medya fenomenine ait olduğu belirlendi.





Olay sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde gerçekleşti. Saldırının, pazar günü çalışanların tatil günündeyken gerçekleştiği ve iş yerine gelen çalışanların kurşun izlerini tespit etmesinin ardından ortaya çıktı. Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerine isabet eden 3 kurşunun izleri tespit edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.





Olayın gerçekleştiği merkezi güvenlik şeridi çekerek çalışma yapan polis ekipleri sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın karşılaştığı kurşunlanma saldırısı ile ilgili soruşturma başlattı. Ronay'ın, olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiği öğrenildi.

Kocaeli Şubesi de Saldırıya Uğramış

Yaşanan bu olaydan daha önce Ece Ronay'a ait Kocaeli Gebze'de bulunan güzellik merkezi şubesinin kurşunlandığı da öğrenildi. Bağdat Caddesi'nde bulunan şubede saldırının dün sabaha karşı düzenlendiği belirtildi. Saldırının etkisi işe iş yerinde camlar kırılırken eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik inceleme başlatıldı.

