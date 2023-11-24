Sosyal Medyada Para Balyalarıyla Poz Veren Fenomen Tutuklandı! Sebebi Bakın Ne

Sosyal medya platformlarında para balyalarıyla yaptığı çeşitli paylaşımları ile tanınan fenomen Reşit Bozdağ, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı. Bozdağ'ın paylaşımları, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve çeşitli eleştirilere neden olmuştu. İddiaların ardından güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Bozdağ'ın gözaltına alınması, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.

Sosyal Medyada Para Balyalarıyla Poz Veren Fenomen Tutuklandı! Sebebi Bakın Ne
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Sosyal medyada balya balya paralarla poz vererek dikkat çeken Reşit Bozdağ, terör örgütü PKK/KCK’ye üye olmak suçundan arandığı ortaya çıktı. Bozdağ, kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs’a gitmek isterken havalimanında gözaltına alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Reşit Bozdağ, sosyal medyada paylaştığı para balyalarıyla gündeme gelmişti. Bozdağ, bir evlendirme programında tanıştığı kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs’a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı’na geldi.

Havalimanında kimlik kontrolü yapan polis, Bozdağ’ın terör örgütü PKK/KCK’ye üye olmak suçundan arandığını belirledi. Polis ekipleri, Bozdağ’ı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

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47 SUÇ KAYDI BULUNUYORDU

Bozdağ’ın yapılan incelemesinde 47 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Bozdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kız arkadaşı Melis Buse Betkayan’ın ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Reşit Bozdağ kimdir?

Reşit Bozdağ, sosyal medyada para balyalarıyla poz veren bir sosyal medya fenomenidir. Terör örgütü PKK/KCK’ye üye olmak suçundan aranmaktadır.

Reşit Bozdağ neden gözaltına alındı?

Reşit Bozdağ, kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs’a gitmek isterken İstanbul Havalimanı’nda kimlik kontrolü sırasında terör örgütü PKK/KCK’ye üye olmak suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Reşit Bozdağ’ın kız arkadaşı Melis Buse Betkayan kimdir?

Melis Buse Betkayan, bir evlendirme programında tanıştığı Reşit Bozdağ’ın kız arkadaşıdır. Reşit Bozdağ ile birlikte Kıbrıs’a gitmek isterken havalimanında gözaltına alınan Melis Buse Betkayan, daha sonra serbest bırakılmıştır.

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