Southern California Edison'a Dava: Los Angeles Yangınlarında İhmal İddiası

ABD Adalet Bakanlığı, Los Angeles kentinde Ocak ayında çıkan ve 30 kişinin ölümüne yol açan orman yangınlarının, şirketin elektrik ekipmanları nedeniyle başladığını öne sürerek Southern California Edison aleyhine dava açtı.

Dava ve talepler

ABD California Merkez Bölgesi Federal Başsavcısı Bill Essayli, düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanlığının şirket aleyhine iki ayrı dava açtığını açıkladı. Essayli, ilk davanın Ocak ayındaki yangınlarla ilgili olduğunu ve federal ile yerel yönetimlerin zararlarının karşılanması için şirkete 40 milyon dolardan fazla tazminat talep edildiğini bildirdi.

Essayli, şirketin yangının başladığı bölgedeki elektrik hatları ve iletim altyapısının bakımını gerektiği gibi yapmadığını belirterek, soruşturmaların sürdüğünü ve şirketin sorumluluğunu "açıkça gösteren kanıtların" bulunduğunu savundu.

İkinci dava: Fairview yangını

Essayli, aleyhte açılan ikinci davanın Eylül 2022'de San Bernardino Ormanı yakınlarındaki Fairview yangınıyla ilgili olduğunu kaydetti. Söz konusu bölgede üç iletim kulesi işleten şirket, 2025 başlarında California Kamu Hizmetleri Komisyonuna sunduğu raporda yangının başladığı saatlerde hatlardan birinde "arıza" tespit edildiğini bildirmişti.

Şirketin önceki davaları ve toplumsal etki

Southern California Edison, daha önce de benzer davalarla gündeme gelmiş; 14 Ocak'ta yangından zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri tarafından dava edilmişti. California Yüksek Mahkemesine sunulan dilekçede, yangının şirkete ait bir iletim kulesinin altından başladığının tanıklarca görüldüğü ve görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı kaydedildi.

Los Angeles yangınlarının bilançosu

7 Ocak sabahı Pacific Palisades'te başlayıp Eaton, Hurst, Sunset, Woodley başta olmak üzere hızla yayılan yangınlarda 30 kişi yaşamını yitirdi. Binlerce dönüm alan kül olurken, yangınların yol açtığı toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.