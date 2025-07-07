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SSB Başkanı Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile Görüştü

Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev ile savunma sanayisinde iş birliğini artıracak projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 22:03
SSB Başkanı Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanınçbek Ömüraliyev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

SSB'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, görüşmede üye ülkeler arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğini artıracak somut projelerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada yer alan ifadelere göre:"Ortak tarih ve kardeşlik bağları temelinde; teknoloji paylaşımı, kabiliyet eşleştirmesi ve ortak üretim gibi konularda somut projeler değerlendirilerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki sinerji istişare edildi. Türk dünyasının ortak gücünü savunma sanayisinde de pekiştirmek adına kararlılıkla çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (solda), Türk Devletleri Teşkilatı...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (solda), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev (sağda) ile bir araya geldi.

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