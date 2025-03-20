Starmer, Kraliyet Donanmasına Ait Nükleer Denizaltıyı Ziyaret Etti

İngiltere Başbakanı Starmer, HMS Vanguard’ı Ziyaret Etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kraliyet Donanması'na ait HMS Vanguard adlı nükleer denizaltıyı ziyaret etti. Bu ziyaretin, Rusya ile artan gerilim nedeniyle 'Moskova’ya mesaj' niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Ziyaret Detayları

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, 204 gün boyunca denizde devriye gezen HMS Vanguard’ı İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile birlikte İskoçya açıklarında karşıladı. Bu olay, bir İngiltere başbakanının, 2013’ten beri nükleer denizaltıyı denizde karşıladığı ilk an olarak kayıtlara geçti. Ziyaret sırasında Starmer ve Healey, denizaltının komuta kadrosundan operasyon hakkında bilgi aldılar.

İngiltere hükümeti, ülkenin nükleer caydırıcılığını sürdürebildiğini göstermek amacıyla bu ziyarete ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı, ancak güvenlik nedeniyle videolardaki seslerin kaldırıldığı açıklandı.

Yeni Nesil Denizaltıların İnşası

Starmer ve Healey, ayrıca, ülkenin en büyük savunma sanayi şirketi BAE Systems'in Barrow kentindeki tesislerini ziyaret edecek. Burada, mevcut Vanguard sınıfı denizaltıların yerini alacak yeni nesil nükleer silahlı denizaltıların inşa sürecini inceleyecekler.

Starmer, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "İngiltere'nin nükleer caydırıcılığı ulusal güvenliğimizin temel taşıdır," ifadesini kullandı. Ülkesini güvende tutmak için denizaltıların ortaya koyduğu çalışmalardan gurur duyduğunu belirten Starmer, "Bu nedenle onlara teşekkür etmek ve kıyılarımıza geri dönmelerini memnuniyetle karşılamak için bizzat orada olmak istedim." dedi.

Operasyonel Zorluklar ve Stratejik Önemi

İngiltere'nin nükleer caydırıcılık yeteneğini koruma çabaları devam ederken, yaşlanan filonun bakımı ve yenilenmesi konusunda yaşanan zorluklar, ülkenin savunma politikalarındaki önemli bir sınav olarak görülüyor. Ülkenin savunma stratejisinin temel taşlarından biri olan "denizde devamlı caydırıcılık" ilkesi, Kraliyet Donanması’nın her an en az bir nükleer silahlı denizaltıyı denizde tutmasını gerektiriyor. Ancak, 25 yıllık kullanım ömrünü aşan denizaltı filosunun bakım ve onarım süreçlerinin uzaması, operasyonel zorluklara yol açıyor. Starmer’ın bu ziyareti, artan gerilimler içinde nükleer caydırıcılığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.