Stratonikeia Antik Kenti'nde Sanat ve Tarih Buluşması

Stratonikeia Antik Kenti'nde sanat ve tarih bir araya geldi

Sanat topluluğundan antik kente ziyaret

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti, Türkiye’nin kültür turizmi açısından önemli miraslarından biri olarak ilçedeki sanat odaklı etkinliklere kapılarını yeniden açtı. Kış dönemi için hazırlanan program kapsamında Menteşe Belediyesi Resim Topluluğu antik kenti keşfetme fırsatı buldu.

Kazı başkanından teşekkür

Ziyaret sırasında kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt topluluğa ilgi ve katılımları için teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Bilal Söğüt şu ifadeleri kullandı: “Stratonikeia Antik Kenti, farklı dönemlerden kesintisiz yerleşime sahne olan, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan nadir bir kültürel mirasımızdır. Burada sanatla ve tarih ile iç içe bir gezi gerçekleştiren değerli resim topluluğumuza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz”.

Etkinlik, Stratonikeia’nın hem sanatçılar hem de kültür turizmi için taşıdığı değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

