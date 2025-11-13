Stratonikeia Antik Kenti'nde Sanat ve Tarih Buluşması

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti, Menteşe Belediyesi Resim Topluluğunu ağırladı; kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt katılıma teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:41
Stratonikeia Antik Kenti'nde Sanat ve Tarih Buluşması

Stratonikeia Antik Kenti'nde sanat ve tarih bir araya geldi

Sanat topluluğundan antik kente ziyaret

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti, Türkiye’nin kültür turizmi açısından önemli miraslarından biri olarak ilçedeki sanat odaklı etkinliklere kapılarını yeniden açtı. Kış dönemi için hazırlanan program kapsamında Menteşe Belediyesi Resim Topluluğu antik kenti keşfetme fırsatı buldu.

Kazı başkanından teşekkür

Ziyaret sırasında kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt topluluğa ilgi ve katılımları için teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Bilal Söğüt şu ifadeleri kullandı: “Stratonikeia Antik Kenti, farklı dönemlerden kesintisiz yerleşime sahne olan, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan nadir bir kültürel mirasımızdır. Burada sanatla ve tarih ile iç içe bir gezi gerçekleştiren değerli resim topluluğumuza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz”.

Etkinlik, Stratonikeia’nın hem sanatçılar hem de kültür turizmi için taşıdığı değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNDE YER ALAN VE TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ MİRASLARINDAN...

MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNDE YER ALAN VE TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ MİRASLARINDAN BİRİ OLAN STRATONİKEİA ANTİK KENTİ, İLÇEDEKİ SANAT ODAKLI ETKİNLİKLERE KAPILARINI BİR KEZ DAHA ARALADI.

MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNDE YER ALAN VE TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ MİRASLARINDAN...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?