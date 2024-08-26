Sudan'da Arbaat Barajı'nın Yıkılması: 4 Ölü, Çok Sayıda Mahsur

Sudan'da Barajın Yıkılması Felakete Sebep Oldu

Sudan'ın doğusunda bulunan Port Sudan şehrine 20 kilometre mesafedeki Arbaat Barajı, aşırı yağışlar yüzünden yıkıldı ve bu trajedi sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan Üzücü Açıklama

Sudan Sağlık Bakanlığı, olaya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, barajın çökmesi sonucu dört kişinin sellerde boğulduğunu ve çok sayıda kişinin mahsur kaldığını açıkladı. Baraj, Kızıldeniz eyaletinin ana içme su kaynağıydı ve yıkılmasının ardından çevresindeki birçok köyü su baskınları etkisi altına aldı.

Yardım ve Destek Çağrısı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, selin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulunarak durumu yerinde görme fırsatı buldu. Ayrıca, Sudan'a komşu Mısır’ın Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada, kardeş Sudan halkına başsağlığı diledi ve yaşananların acısını paylaştı.

Her iki yetkili de, yaşanan olayların halk üzerindeki etkisinin ve zararlarının giderilmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı.