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Sudan'da Savaşın Bitirilmesi İçin Diyalog İfade Edildi

Sudan, iç savaşın sona ermesi için açık diyaloğa hazır olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:15
Sudan'da Savaşın Bitirilmesi İçin Diyalog İfade Edildi

Sudan'dan Barış İçin Diyalog Çağrısı

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki Daimi Temsilcisi Hasan Hamid Hasan, ülkesindeki iç savaşın sona ermesi için hükümet olarak her türlü diyaloğa açık olduklarını belirtti.

Hükümetin Açıklamaları

Hasan, Sudan misyonunda Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyeleriyle yaptığı toplantıda, hükümetin çatışmayı sona erdirmek amacıyla her türlü seçeneği değerlendirmeye istekli olduğunu kaydetti.

Cidde Bildirgesi'nin Önemi

11 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde ABD ve Suudi Arabistan arabuluculuğunda imzalanan "Cidde Bildirgesi" hakkında değerlendirmelerde bulunan Hasan, bu bildirgenin çatışmaların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasını öngördüğünü belirtti. Ancak iki gün içinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ihlal edildiğini vurguladı.

Gelecekteki Araştırmalar

Hasan, ABD öncülüğünde Cenevre'de düzenlenen müzakerelere katılmadıklarını, bu durumun iki sebebe dayandığını ifade etti. İlk olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözlemci önerisinin tarafsız olmadığını düşündüklerini belirtti. Ayrıca, Cidde Bildirgesi'nin uygulanması konusundaki mekanizmalar ve toplantı formatı hakkında anlaşmazlıklar yaşandığını da vurguladı.

Barış İçin Her Türlü Yönteme Açık

Bir AA muhabirinin, ABD öncülüğünde düzenlenen toplantının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından BM öncülüğündeki bir konferansın daha etkili olabileceği yönündeki sorusuna Hasan, her türlü arabuluculuk teklifine açık olduklarını belirtti. "Savaşın bitirilmesi için her türlü seçeneği değerlendirmekten yanayız,” diyen Hasan, sürecin etkinliği ve yaklaşımın önemine dikkat çekti.

İnsani Yardım Durumu

Hasan, Sudan'a yönelik insani yardımların ulaştırılması konusunda mevcut 9 sınır koridorunun açık olduğunu belirterek, uluslararası kuruluşların erişim sorununa dair eleştirilerini yanıtladı. Ayrıca, BM tarafından başlatılan yardım çağrılarına yönelik finansal desteğin yetersizliğine dikkat çekti.

Sudan'daki Mekanizmalar ve Sayısal Veriler

15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 3 milyon kişi ülkeyi terk etti. 11 milyondan fazla kişi iç göç yaşarken, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Hasan Hamid...

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Hasan Hamid Hasan (fotoğrafta), BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle Sudan misyonunda bir araya geldi.

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Hasan Hamid...

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Hasan Hamid Hasan (fotoğrafta), BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle Sudan misyonunda bir araya geldi.

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