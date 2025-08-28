DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,03 -0,41%
ALTIN
4.502,16 -0,47%
BITCOIN
4.639.204,44 -0,67%

Sudan'da Sel: Nil Nehri Eyaletinde 1070 Kişi Yerinden Edildi

IOM, Sudan’ın Nil Nehri eyaletinde şiddetli yağış ve seller nedeniyle 1070 kişinin yerinden edildiğini; yüzlerce evin zarar gördüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:34
Sudan'da Sel: Nil Nehri Eyaletinde 1070 Kişi Yerinden Edildi

Sudan'da Sel: Nil Nehri Eyaletinde 1070 Kişi Yerinden Edildi

IOM: Sağanaklar birçok evi yıktı, aileler açık alanlara ve komşu köylere sığındı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptığı açıklamada, Sudan’ın kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve sellerin çok sayıda köyde ciddi hasara yol açtığını bildirdi.

Sahadaki ekiplerin aktardığı bilgilere göre, 214 ev tamamen yıkıldı ve 415 ev kısmen zarar gördü. Bu durum sonucu 1070 kişi yerinden edildi.

Açıklamada, yerinden edilen ailelerin bir kısmının açık alanlara sığındığı, bir kısmının ise çevre köylerdeki topluluklar tarafından misafir edildiği belirtildi.

Öte yandan, Sudan'ın Nil Nehri ve Sinnar eyaletlerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede, temmuz ve ekim ayları arasında etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve taşkınlarda her yıl 100'ü aşkın kişi hayatını kaybediyor; on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu: "Suriye'de Kiminle Mücadele Ettiğimizi Biliyorum" — Golan Tepeleri ve Saldırılar
2
Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı
3
E3, BMGK'ye Başvurdu: İran'a 'snapback' ile BM Yaptırımları Geri Dönebilir
4
Giresun Dereli'de 'Bir Kurşun Bir Hayat' Kısa Filmiyle Havaya Ateş Uyarısı
5
İran: E3'ün 'snapback' Kararı Haksız ve Hukuki Dayanağı Yok
6
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na Kadar Durmayacağız — Terörsüz Türkiye Hedefi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi