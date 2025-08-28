Sudan'da Sel: Nil Nehri Eyaletinde 1070 Kişi Yerinden Edildi

IOM: Sağanaklar birçok evi yıktı, aileler açık alanlara ve komşu köylere sığındı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptığı açıklamada, Sudan’ın kuzeyindeki Nil Nehri eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve sellerin çok sayıda köyde ciddi hasara yol açtığını bildirdi.

Sahadaki ekiplerin aktardığı bilgilere göre, 214 ev tamamen yıkıldı ve 415 ev kısmen zarar gördü. Bu durum sonucu 1070 kişi yerinden edildi.

Açıklamada, yerinden edilen ailelerin bir kısmının açık alanlara sığındığı, bir kısmının ise çevre köylerdeki topluluklar tarafından misafir edildiği belirtildi.

Öte yandan, Sudan'ın Nil Nehri ve Sinnar eyaletlerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede, temmuz ve ekim ayları arasında etkili olan yağmurların yol açtığı sel ve taşkınlarda her yıl 100'ü aşkın kişi hayatını kaybediyor; on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.