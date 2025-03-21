Sudan Ordusu, Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı 23 Ay Sonra Geri Aldı

Sudan ordusu, 23 ay süren çatışmaların ardından başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile olan mücadelesini kazanarak geri aldı.

Sudan Ordusu Sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı açıklamada, "Güçlerimiz, Hartum cephesinde zaferlerini taçlandırdı. Hartum'un merkezindeki, Sudan ulusunun egemenliği ve onurunun sembolü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Dagalu milislerini ezmeyi başardılar" ifadelerini kullandı.

Abdullah, ordu güçlerinin Hartum'un merkezi bölgelerindeki düşman unsurlarını ve ekipmanlarını tamamen imha ettiğini belirtirken, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini de vurguladı.

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir ise sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "15 Nisan 2023'ten beri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşan kahraman askerlerimizin attığı her adım, milli bir zaferin yeni sayfalarını açmakta" dedi. İaysir, bugün sarayda bayrağın göndere çekildiğini ve başarılarının devam edeceğini kaydetti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, ordu mensuplarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na erişimleri yer alıyor.

Sudan'daki Çatışmaların Arka Planı

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ve HDK arasında askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalara son vermek için başlatılan çözüm girişimleri maalesef sonuçsuz kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 3,5 milyon insanın ülkeyi terk ettiğini; 9 milyona yakın kişinin ise yerinden edildiğini bildirdi. Ayrıca, 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda.

Ordu Saldırı Pozisyonuna Geçti

Sudan ordusu, 26 Eylül 2024 tarihinde başlattığı kara operasyonu ile Umdurman bölgesinde kontrolü sağladıktan sonra savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmişti. Hartum, Cezira, Beyaz Nil ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde de ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor.