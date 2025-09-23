Sulav Vadisi'nde Sıcaktan Kaçış: Amedi'de Serinlik

Duhok'un Amedi ilçesindeki Sulav Vadisi, 5 kaynaklı havuzu, küçük şelaleleri ve yaklaşık 5°C serinliğiyle sıcaklardan kaçanların uğrak yeri oldu.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:06
Sulav Vadisi'nde Sıcaktan Kaçış: Amedi'de Serinlik

Sulav Vadisi'nde Sıcaktan Kaçış: Amedi'de Serinlik

Metina eteğindeki doğal vadi, Duhok sakinlerine ve turistlere ferah bir kaçış sunuyor

HAYDAR ŞAHİN - Eylül ayı olmasına rağmen sıcakların devam ettiği Irak'ın Duhok kentinde halk, Amedi nahiyesindeki Sulav vadisine gelerek serin bir gün geçiriyor.

Metina dağının eteğindeki Sulav vadisi; 5 ayrı kaynaktan çıkan suyun bir havuzda birleşmesi ve ardından küçük şelaleler eşliğinde dere boyunca akmasıyla oluşuyor. Ceviz ağaçlarıyla çevrili vadi, taşlarla döşenmiş zarif bir patika yolun ardından yüzlerce metre ilerleyip bir havuza ulaşıyor.

Eylül ayı ile birlikte sıcaklıkların nispeten azalmasına rağmen bölgede termometreler 38-39 dereceyi gösterirken, vadiye girildiği andan itibaren yaklaşık 5 derecelik bir fark rahatlıkla hissediliyor.

Dere kenarı boyunca yerel ürünlerin satıldığı stantlar, kafe ve restoranlar ziyaretçilere hizmet veriyor. Suyun birleştiği havuzdan aşağı doğru akan suyun kenarına ve içine konulan masa ile sandalyelere oturan gezginler, şelalelerin dinlendirici sesi eşliğinde serinliyor.

Vadide yüzmek isteyenler için bir havuz bulunuyor; bazı ziyaretçiler burada yüzüp dinlenirken, bazıları çay veya içeceklerini yudumlarken ayaklarını suya sokarak rahatlıyor. Gece kalmak isteyenler için çadır kurulabilecek kamp alanları da mevcut.

Havuza akan 5 kaynağın suyunun tamamı vadinin dere yatağına akıtılmıyor. Suyun bir kısmı Amedi nahiyesine içme suyu, bir kısmı ise tarımsal sulamada kullanılıyor. Vadinin bittiği noktada akan su, ağaçları sulayan bir kanalı takip edip kilometrelerce sonra başka bir dereyle birleşiyor.

Dik kayalıkların ortasında kalan bu vadi, havalar soğuyana kadar ziyaretçilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Çarvan İbrahim, restoran ve kafe işletmecisi olarak AA muhbirine yaptığı açıklamada vadinin gezginlerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. İbrahim, Sulav vadisinin kendi alanında Irak’taki en büyük gezi alanı olduğunu belirterek, "Mayıs ayından itibaren ziyaretçiler buraya geliyor" dedi ve hava durumuna göre ziyaretlerin Eylül ayı sonuna kadar sürdüğünü aktardı. "Irak'ın güneyinden ve orta kesiminden turistler burayı ziyaret eder. Türkiye, Suriye ve İran gibi komşu ülkelerden de buraya gelen turistler var." ifadelerini kullandı.

İbrahim, vadide çalınan müzikler hakkında da bilgi vererek Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça parçalar çaldıklarını, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Sibel Can, Beytocan gibi sanatçıların eserlerini karışık olarak dinlettiklerini belirtti. Avrupalı turistlerin de Sulav'ı tercih ettiğini söyleyen İbrahim, kışın kar yağışı nedeniyle vadinin sessizliğe büründüğünü ve esnafın mekanları kapattığını ifade etti.

Musullu Hıdır Mahmud (49), ailesiyle birlikte Sulav'ı ziyaret ettiğini belirterek, serin havasıyla bilinen Amedi’nin turistik bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı: "Irak'ın orta ve güney şehirlerinde yaz aylarında hava sıcaklıkları artıyor. Serin yerlere gitme ihtiyacı oluşuyor." Her ay IKBY’deki turistik yerleri ziyaret ettiğini söyleyen Mahmud, "Çünkü doğanın güzelliği, suyun ve havanın serinliği ilgimi çekiyor." dedi.

Sulav Vadisi, doğal su kaynakları, görsel güzelliği ve sunduğu serin ortamla bölge sakinleri ve yabancı ziyaretçiler için yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

Eylül ayı olmasına rağmen sıcakların devam ettiği Irak'ın Duhok kentinde halk, Amedi nahiyesinde...

Eylül ayı olmasına rağmen sıcakların devam ettiği Irak'ın Duhok kentinde halk, Amedi nahiyesinde bulunan Sulav vadisine gelerek serin bir gün geçiriyor. Metina dağının eteğindeki Sulav vadisi 5 ayrı kaynaktan çıkan suyun bir havuzda birleşmesi ve sonrasında küçük şelaleler eşliğinde dere boyunca akmasıyla oluşuyor.

Eylül ayı olmasına rağmen sıcakların devam ettiği Irak'ın Duhok kentinde halk, Amedi nahiyesinde...

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
3
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
4
ABD'den İranlı Diplomatlara New York'ta Alışveriş Kısıtlaması
5
Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti
6
Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek