Sulav Vadisi'nde Sıcaktan Kaçış: Amedi'de Serinlik

Metina eteğindeki doğal vadi, Duhok sakinlerine ve turistlere ferah bir kaçış sunuyor

HAYDAR ŞAHİN - Eylül ayı olmasına rağmen sıcakların devam ettiği Irak'ın Duhok kentinde halk, Amedi nahiyesindeki Sulav vadisine gelerek serin bir gün geçiriyor.

Metina dağının eteğindeki Sulav vadisi; 5 ayrı kaynaktan çıkan suyun bir havuzda birleşmesi ve ardından küçük şelaleler eşliğinde dere boyunca akmasıyla oluşuyor. Ceviz ağaçlarıyla çevrili vadi, taşlarla döşenmiş zarif bir patika yolun ardından yüzlerce metre ilerleyip bir havuza ulaşıyor.

Eylül ayı ile birlikte sıcaklıkların nispeten azalmasına rağmen bölgede termometreler 38-39 dereceyi gösterirken, vadiye girildiği andan itibaren yaklaşık 5 derecelik bir fark rahatlıkla hissediliyor.

Dere kenarı boyunca yerel ürünlerin satıldığı stantlar, kafe ve restoranlar ziyaretçilere hizmet veriyor. Suyun birleştiği havuzdan aşağı doğru akan suyun kenarına ve içine konulan masa ile sandalyelere oturan gezginler, şelalelerin dinlendirici sesi eşliğinde serinliyor.

Vadide yüzmek isteyenler için bir havuz bulunuyor; bazı ziyaretçiler burada yüzüp dinlenirken, bazıları çay veya içeceklerini yudumlarken ayaklarını suya sokarak rahatlıyor. Gece kalmak isteyenler için çadır kurulabilecek kamp alanları da mevcut.

Havuza akan 5 kaynağın suyunun tamamı vadinin dere yatağına akıtılmıyor. Suyun bir kısmı Amedi nahiyesine içme suyu, bir kısmı ise tarımsal sulamada kullanılıyor. Vadinin bittiği noktada akan su, ağaçları sulayan bir kanalı takip edip kilometrelerce sonra başka bir dereyle birleşiyor.

Dik kayalıkların ortasında kalan bu vadi, havalar soğuyana kadar ziyaretçilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Çarvan İbrahim, restoran ve kafe işletmecisi olarak AA muhbirine yaptığı açıklamada vadinin gezginlerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. İbrahim, Sulav vadisinin kendi alanında Irak’taki en büyük gezi alanı olduğunu belirterek, "Mayıs ayından itibaren ziyaretçiler buraya geliyor" dedi ve hava durumuna göre ziyaretlerin Eylül ayı sonuna kadar sürdüğünü aktardı. "Irak'ın güneyinden ve orta kesiminden turistler burayı ziyaret eder. Türkiye, Suriye ve İran gibi komşu ülkelerden de buraya gelen turistler var." ifadelerini kullandı.

İbrahim, vadide çalınan müzikler hakkında da bilgi vererek Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça parçalar çaldıklarını, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Sibel Can, Beytocan gibi sanatçıların eserlerini karışık olarak dinlettiklerini belirtti. Avrupalı turistlerin de Sulav'ı tercih ettiğini söyleyen İbrahim, kışın kar yağışı nedeniyle vadinin sessizliğe büründüğünü ve esnafın mekanları kapattığını ifade etti.

Musullu Hıdır Mahmud (49), ailesiyle birlikte Sulav'ı ziyaret ettiğini belirterek, serin havasıyla bilinen Amedi’nin turistik bir cazibe merkezi olduğunu vurguladı: "Irak'ın orta ve güney şehirlerinde yaz aylarında hava sıcaklıkları artıyor. Serin yerlere gitme ihtiyacı oluşuyor." Her ay IKBY’deki turistik yerleri ziyaret ettiğini söyleyen Mahmud, "Çünkü doğanın güzelliği, suyun ve havanın serinliği ilgimi çekiyor." dedi.

Sulav Vadisi, doğal su kaynakları, görsel güzelliği ve sunduğu serin ortamla bölge sakinleri ve yabancı ziyaretçiler için yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

