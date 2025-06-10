Sultangazi'de İtfaiye Aracının Kaza Anı

Sultangazi'de İtfaiye Aracından Kaza Anı

Sultangazi'de, bir itfaiye aracı göreve giderken talihsiz bir kaza geçirdi. Olay, Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.C. yönetimindeki 34 VY 7579 plakalı itfaiye aracı, kırmızı ışıkta bekleyen B.Ç.'nin kullandığı 34 YC 9585 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Şoför, kaza anında, çevrede bulunan yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla direksiyonu kırdı. Bu manevra sonrasında itfaiye aracı refüje çıkarak durmayı başardı.

Kazanın sonucunda herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi. Ancak her iki araçta belirli hasarlar meydana geldi. Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sultangazi'de göreve giderken kazaya karışan itfaiye aracı, şoförün yayalara çarpmamak için yaptığı manevra sonrası refüje çıktı.