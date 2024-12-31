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Sümer Holding'e Ait 11 Taşınmaz Özelleştirilecek

Sümer Holding'e ait 11 taşınmaz, 9 ilde özelleştirme kapsamına alındı. İhale detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:02
Sümer Holding'e Ait 11 Taşınmaz Özelleştirilecek

Sümer Holding'in Taşınmazları Özelleştiriliyor

Sümer Holding'e ait 11 taşınmaz, 9 farklı ilde özelleştirme yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu süreçle ilgili resmi duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Taşınmazların Yerleri ve İhale Şartları

Özelleştirilecek taşınmazlar, Adana (Kozan), Isparta (Eğirdir), İzmir (Menemen), Karaman (merkez), Manisa (Kırkağaç), Samsun (İlkadım), Sivas (Koyulhisar), Tokat (Zile) ve Kocaeli (Derince) ilçelerinde yer alıyor. Kocaeli’nde 3 taşınmaz bulunurken, diğer illerde birer taşınmaz satışa sunulacak.

İhale şartnamesi bedeli, Adana, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Samsun için 5 bin lira; diğer illerdeki taşınmazlar için ise 3 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 100 bin lira ile 750 bin lira arasında değişiyor.

Son Tarihler ve İhale Süreci

Adana, Isparta, İzmir ve Karaman'daki taşınmazlar için son teklifler 17 Şubat'a kadar kabul edilecekken, Kocaeli, Manisa, Samsun, Sivas ve Tokat'taki taşınmazlar için son tarih 18 Şubat. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklifler almak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ve açık artırma ile sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması ve her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması gerekmektedir. Gerekli belgelerin, Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 (06797) Etimesgut/ANKARA adresine, son teklif verme tarihine kadar saat 16.00'a kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.

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