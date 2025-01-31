Suni Williams, Uzayda En Uzun Yürüyüşü Yapan Kadın Astronot Oldu

ABD'li astronot Suni Williams, uzayda 62 saat 6 dakika geçerek, en uzun süre yürüyüş yapan kadın astronot unvanını kazandı. Bu başarı, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) üzerinden duyuruldu.

Açıklamada, Williams'ın, daha önce Peggy Whitson tarafından tutulan 60 saat 21 dakikalık rekoru geride bıraktığı belirtildi. Williams ve meslektaşı Butch Wilmore, uzay yürüyüşünü gerçekleştirmek amacıyla toplam 5 saat 26 dakika harcadı. Görevleri, istasyon donanımını korumak ve Destiny laboratuvarı ile Quest hava kilidi üzerinden yüzey malzemesi örnekleri toplamak üzerineydi.

Bu yürüyüşle birlikte Suni Williams, uzayda en uzun süre yürüyüş yapan kadın astronot olarak tarihe geçti.

Uzaya Mahsur Kalan Astronotlar ve Dönüş Tarihleri

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülü ile ISS'ye gönderilmişti. Ancak, Starliner'da meydana gelen teknik arıza sebebiyle dönüş tarihlerinin ertelendiği bildirildi. NASA, kapsülün boş dönmesi önermesi yaptı.

İki astronotun, yeni görevi devralan SpaceX’in yedek kapsülünün fırlatma tarihinin gecikmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başı gibi bir zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, uzay istasyonunda kalacakları süre yaklaşık 10 ayı bulacak.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak’ta yaklaşık 8 aydır uzayda mahsur kalan NASA astronotları için Amerikalı milyarder Elon Musk ve SpaceX firmasını devreye sokma çağrısında bulunmuştu. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, astronotları en kısa sürede dünyaya getirmek için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.