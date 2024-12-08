Suriye'de 61 Yıllık Baas Rejimi Çöktü: Dünya Medyası Manşetlere Taşıdı

Dünya Medyasında Tarihi Gelişme

Suriye'de, 1963 yılından beri iktidarda olan Baas Partisi yönetimi, başkent Şam'ın rejim kontrolünden çıkmasıyla sona erdi. Bu tarihi olay, dünya genelindeki medya organlarında geniş bir biçimde yer buldu.

Baas Partisi'nin Yükselişi ve Düşüşü

Arap Sosyalist Baas Partisi, 1963'te gerçekleştirdiği bir darbe ile Suriye'de iktidara gelmiş, 1970'de Hafız Esed tarafından kontrolü ele geçirilmiştir. Hafız Esed'in 2000 yılında vefatının ardından oğlu Beşşar Esed iktidara geçti. Ancak, rejim karşıtı grupların başkente girmesiyle birlikte Esed yönetiminin sonu geldi.

ABD ve Avrupa'nın Tepkileri

ABD basını, Associated Press (AP) ve diğer medya kuruluşları aracılığıyla olayları manşetlerine taşıdı. AP, "Esed ailesinin 50 yıllık iktidarı, çarpıcı bir sonla düşmüş görünüyor" derken, diğer gazeteler ise muhaliflerin hızlı ilerleyişini vurguladı. Washington Post da "Suriye'de muhaliflerin Esed'e karşı ilerleyişinin şok edici hızı" ifadelerine yer verdi.

Orta Doğu ve İran Reaksiyonu

İran medyasında ise rejimin çöküşüne dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak İran'ın resmi haber ajansı IRNA, muhaliflerin Şam'a girdiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı, muhalifleri "terör unsurları" olarak nitelendirerek, gelişmelere dikkat çekti.

Lübnan ve Irak'ın Görüşleri

Lübnan'da Suriyelilerin sınır kapılarından ülkeye döneceği belirtilirken, Irak'ta Esed rejiminin çöküşü geniş bir alan buldu. Bazı Irak medya kuruluşları, Suriye'deki gelişmeleri "Esed'in çöküşü sonrası Irak'a giriş yapan Suriyeli askerlerin kaderi ne olacak?" başlığıyla ele aldı.

Rusya ve Asya Ülkeleri

Rus basını, Esed'in Şam'ı terk ettiğini bildirirken, Asya ülkelerinde de gelişmeler geniş bir şekilde yansıtıldı. Xinhua ajansı, muhaliflerin büyük bir saldırıyla başkent Şam'ı ele geçirdiğini duyurarak, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Uluslararası Tepkiler ve Gelecek

Olayların gelişmesi, uluslararası ilişkilerde önemli değişikliklere yol açabilir. Beşşar Esed'in yönetimi altında Suriye'de süregelen savaş ve mücadeleler, bu tarihi çöküşle birlikte yeni bir döneme girmişe benziyor. Devam eden gelişmeler, bölgedeki jeopolitik dengeleri etkileyebilir.