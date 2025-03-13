Suriye'de Aydınlık Gelecek İçin Birlik Vurgusu

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Suriye'de aydınlık bir gelecek için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Karadaği, dünkü ziyareti sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelerek, Suriye halkının yıllardır süren sıkıntılarına dikkat çekti.

Birlikte Daha Aydınlık Bir Gelecek

Karadaği, Suriye’nin yeniden inşa sürecinin ancak tüm kesimlerin katılımıyla geçerli bir yönetim anlayışı benimsendiğinde başarılı olabileceğini vurguladı. Ziyaretin amacı, Suriye'deki son gelişmeler ve gelecekte atılacak adımlar üzerine istişarelerde bulunmak olarak belirtti.

Suriye'nin Birliği Önceliklidir

Karadaği, Suriye halkının fedakâr direnişini övgüyle anarak, “Bu millet, sabrı ve fedakârlığıyla büyük bir başarı elde etti. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilirse, Suriye için daha aydınlık bir gelecek inşa edilebilir. Suriye’nin birliği önceliklidir.” dedi.

Kalkınma Sürecinde Yurt Dışındaki Suriyelilere Önem Verilmeli

Karadaği, yurt dışında yaşayan Suriyelilerin de kalkınma sürecine katkı sağlayabileceğini belirterek, “Onları sürece dahil etmek, yeniden yapılanma sürecini hızlandıracaktır.” şeklinde konuştu.

Şara: Suriye'nin Geleceği İçin Çalışıyoruz

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise ülkedeki istikrara yönelik atılan adımlara ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yapılan anlaşmalara vurgu yaptı. Şara, Suriye halkının uzun süredir maruz kaldığı adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmenin, dua ve karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdiği bildirildi. Ziyarette, Karadaği’nin yanı sıra İsam el-Beşir, Prof. Dr. Mehmet Görmez ve diğer önemli isimler de yer aldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği (sağda), Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Merkezinde, Genel Sekreter Ali Muhammed Sallabi (solda) ile dünkü ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği (sağda), Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Merkezinde, Genel Sekreter Ali Muhammed Sallabi (solda) ile dünkü ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.