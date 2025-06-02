Suriye'de Baas Rejiminin Sonuyla Binlerce Sivil Evlerine Dönüyor

AHMET KARAAHMET - Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle özgürleşen bölgelerde güvenliğin sağlanması, yıllardır zor koşullarda yaşayan binlerce sivilin evlerine dönüşünü mümkün kıldı.

Uzun süre derme çatma kamplarda yaşamak zorunda kalan aileler, şimdi memleketlerine dönerken özlemlerinin sevincini yaşıyor.

Suriye'deki çatışmalar, milyonlarca insanı evlerinden kopardı ve komşu ülkelere çadırlara sığınmak zorunda bıraktı. 2019 yılında İdlib'in güney kırsalındaki Kafr Sicne köyünden göç etmek zorunda kalan Muhammed Rahmun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıllık kamp hayatının ardından özgürleşen topraklarına dönmenin mutluluğunu aktardı.

Güney Şehitleri Kampında ailesiyle yaşayan Rahmun, devrik rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı köyüne dönüş hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. Rahmun, "6 yıl boyunca kamplarda yaşadık ama şimdi Allah bize zafer nasip etti. Ülkemiz özgürleşti," dedi.

Köyünün savaşta ağır tahribat aldığını belirten Rahmun, "Köy tamamen yıkılmış. Bizim için değişen tek şey, kendi toprağımıza dönmüş olmamız," diyerek hissettiklerini ortaya koydu.

Abdurrezzak Muhammed, Kafr Sicne köyünden ayrılmak zorunda kalmanın ardından yaşadıkları zorlukları aktardı: "Yazın sıcağına, kışın soğuğuna karşı hiçbir koruması yoktu ama sabrettik. Şimdi topraklarımız özgür. Evimize dönmeye hazırlanıyoruz."

Kamplarda yıkımın yalnızca binalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Muhammed, köyünde temel altyapı eksikliklerinin bulunduğunu belirterek tüm yardım kuruluşlarına yeniden inşa sürecine katkıda bulunmaları çağrısında bulundu.

Hayat Yardım Ekibi gönüllüsü Zeki Salih, savaş nedeniyle yerinden edilmiş sivillerin topraklarına dönüşlerini desteklemeye yönelik "Onurlu Dönüş Kampanyası" başlattıklarını söyledi. Salih, "Pek çok aile evlerine dönmek istiyor ama eşyalarını taşıyacak araç kiralayacak maddi güce sahip değil," diyerek destek ihtiyacının altını çizdi.

Sahada çalışmalara hız verdiklerini belirten Salih, "Aileler, burada geçirdikleri beş yılı aşkın zorlu yaşamdan kurtulup köylerine dönüyor. İnşallah Rabb'imiz, onlara evlerini yeniden inşa etme fırsatı verir," dedi.

Desteklerin sadece kamplardan tahliye ile sınırlı kalmayacağı, ilerleyen aşamalarda evlerin onarımı ve altyapı çalışmalarının da yapılacağını ekleyen Salih, umut dolu bir gelecek için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle özgürleşen bölgelerde güvenliğin sağlanması sonucu yıllardır zor koşullarda yaşayan binlerce sivilin evlerine dönüşü sürüyor. Uzun yıllar derme çatma, zor koşullar altında kamplarda yaşam mücadelesi veren aileler, yıllar sonra ilk kez memleketlerine adım atmanın sevincini yaşıyor. Suriye'deki çatışmaların neden olduğu yıkım ve insani kriz, milyonlarca insanı evlerinden kopardı, komşu ülkelerde çadırlara sığınmak zorunda bıraktı. İdlib kırsalına sığınan vatandaşlar, evlerine dönmeye başladı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle özgürleşen bölgelerde güvenliğin sağlanması sonucu yıllardır zor koşullarda yaşayan binlerce sivilin evlerine dönüşü sürüyor. Uzun yıllar derme çatma, zor koşullar altında kamplarda yaşam mücadelesi veren aileler, yıllar sonra ilk kez memleketlerine adım atmanın sevincini yaşıyor. Suriye'deki çatışmaların neden olduğu yıkım ve insani kriz, milyonlarca insanı evlerinden kopardı, komşu ülkelerde çadırlara sığınmak zorunda bıraktı. İdlib kırsalına sığınan vatandaşlar, evlerine dönmeye başladı.