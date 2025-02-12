Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı İçin Hazırlık Komitesi Kuruldu

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkede gerçekleştirilecek Ulusal Diyalog Konferansı için bir hazırlık komitesinin kurulduğunu duyurdu. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ulvi ulusal çıkarlar temelinde, bu tarihi aşamanın gereklerine yanıt vermek ve Suriye halkının beklentilerini güvence altına almak amacıyla Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlık komitesi kurulmuştur." ifadesi yer aldı.

Komite, 2'si kadın olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Üyeler arasında Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Muhammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabavat ve Huda El-Atası bulunmaktadır. Komitenin çalışmaları, ulusal diyaloğun sonuç bildirisinin duyurulmasıyla sona erecektir.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 29 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, "Bu konferansta toplumun tüm kesimlerine katılım fırsatı vereceğiz. Suriye meselesini anlatacağız. Geçiş döneminde alınacak önemli ve hassas kararların oylamasını konferansa katılanlara bırakacağız." ifadelerine yer vermiştir.