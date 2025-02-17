Suriye'deki Tadamon Katliamı'nın Sorumlularından 3 Kişi Yakalandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin 2013 yılında başkent Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ve en az 41 sivilin hayatını kaybettiği katliamın sorumlularından üç kişi yakalandı.

Suriye Haber Ajansı (SANA), Şam Emniyet Müdürlüğü'nün, Tadamon Mahallesi'nde 12 yıl önce yaşanan katliamla ilgili olarak bu şüphelilere ulaştığını bildirdi. Şam Emniyet Müdürü Albay Abdurrahman Dabbağ, yakalanan kişilerin suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Tadamon Katliamı Nedir?

The Guardian gazetesi, 27 Nisan 2022'de devrilmiş Esed rejimi güçlerinin, 16 Nisan 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirdiği toplu infazın görüntülerini yayınladı. Bu görüntülerde, Esed rejiminin istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli sivilleri vurma anları net bir şekilde görülüyor.

Ekim 2023 itibarıyla, katliamın faili olan Yusuf'un hala bir askeri üste çalıştığı öğrenilmişti. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu yıl içerisinde Yusuf ve ailesine ABD’ye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), bu vahşetin yalnızca bir katliam olduğunu belirterek, ülkede işlenen diğer insan hakları ihlallerinin de altını çizdi.