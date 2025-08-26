DOLAR
Suriye'den İsrail'in Kuneytra Saldırılarına Sert Kınama: Tırınce'de 1 Ölü

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kuneytra'nın Tırınce köyündeki İsrail saldırısını kınadı; saldırıda bir genç öldü, Suriye BM'yi acil harekete çağırdı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:28
Suriye'den İsrail'in Kuneytra'daki Saldırılarına Sert Kınama

Bakanlık Açıklaması ve Uluslararası Çağrı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kuneytra iline bağlı Tırınce köyünde gerçekleşen saldırıyı en sert ifadelerle kınadı.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Tırınce köyünde bir evi hedef aldığı ve saldırı sonucu bir gencin hayatını kaybettiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Suveyse beldesinde sivillere yönelik baskınlar düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı, Şeyh Dağı ve tampon bölgede yasa dışı askeri varlığını sürdürdüğü ifade edildi.

Bakanlık metninde, İsrail'in bu saldırgan uygulamalarının Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesine, uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına açık bir ihlal olduğu ve bunun bölgesel barış ile güvenliğe doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Suriye, uluslararası toplumu ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail’in devam eden ihlallerini durdurmak için acil harekete geçmeye çağırdı.

Bakanlık, Suriye'nin topraklarını ve halkını savunma konusunda uluslararası hukukun tanıdığı tüm meşru haklarını kullanma kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, işgalci İsrail güçlerinin bugün Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

