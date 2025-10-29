Suriye, Kosova'yı Resmen Tanıdı — Riyad'da Üçlü Anlaşma

Suriye, Kosova'yı Resmen Tanıdı

Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Kosova Cumhuriyeti'ni egemen ve bağımsız bir devlet olarak resmen tanıdığını açıkladı. Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, bu kararın Riyad'da gerçekleştirilen üçlü toplantı çerçevesinde alındığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, konsolosluk çalışmalarının düzenlenmesi ve ortak işbirliği perspektiflerinin ele alındığı vurgulandı. metinde, Suriye'nin iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde karşılıklı saygıya dayalı ikili ilişkiler kurmaya istekli olduğu ve Balkanlar ile dünya güvenliğine katkı sağlamak istediği ifade edildi.

Suriye yönetiminin dış politikasında yürüttüğü kapsamlı gözden geçirme süreci bağlamında atılan bu adımın, karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve iç işlere karışmama ilkeleri doğrultusunda tüm dünya ülkeleriyle işbirliğine açık olma niyetinin bir göstergesi olduğu kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasının "Arap dünyası adına net ve yorum götürmez bir tutum" olduğu belirtildi.

Kosova'dan Teşekkür

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Suriye yönetimine ülkesini tanıdığı için teşekkür etti. Osmani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da varılan anlaşmayla Suriye'nin Kosova'yı resmen tanıdığını hatırlattı ve karar ile Kosova halkına verilen destekten dolayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür etti.

Osmani, "Kosova ve Suriye halkları özgürlüklerine kavuşmak için çok acı çekti ve fedakarlık yaptı" diyerek, karşılıklı tanımanın yalnızca devlet egemenliğiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda birçok neslin özgür yaşama uğruna yaptığı fedakarlıkların da tanınması anlamına geldiğini belirtti. Kosova'nın artık 120 ülke tarafından tanındığına dikkat çeken Osmani, Kosova Cumhuriyeti'nin ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış; son tanınma kararları 26 Mart'ta Kenya'dan ve 12 Nisan'da Sudan'dan gelmişti.

