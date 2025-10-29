Suriye, Kosova'yı Resmen Tanıdı — Riyad'da Üçlü Anlaşma

Suriye, Riyad'da yapılan üçlü toplantı sonrası Kosova'yı egemen bir devlet olarak resmen tanıdı; Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 20:20
Suriye, Kosova'yı Resmen Tanıdı — Riyad'da Üçlü Anlaşma

Suriye, Kosova'yı Resmen Tanıdı

Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Kosova Cumhuriyeti'ni egemen ve bağımsız bir devlet olarak resmen tanıdığını açıkladı. Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, bu kararın Riyad'da gerçekleştirilen üçlü toplantı çerçevesinde alındığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, konsolosluk çalışmalarının düzenlenmesi ve ortak işbirliği perspektiflerinin ele alındığı vurgulandı. metinde, Suriye'nin iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde karşılıklı saygıya dayalı ikili ilişkiler kurmaya istekli olduğu ve Balkanlar ile dünya güvenliğine katkı sağlamak istediği ifade edildi.

Suriye yönetiminin dış politikasında yürüttüğü kapsamlı gözden geçirme süreci bağlamında atılan bu adımın, karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve iç işlere karışmama ilkeleri doğrultusunda tüm dünya ülkeleriyle işbirliğine açık olma niyetinin bir göstergesi olduğu kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Kosova'nın bağımsızlığının tanınmasının "Arap dünyası adına net ve yorum götürmez bir tutum" olduğu belirtildi.

Kosova'dan Teşekkür

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Suriye yönetimine ülkesini tanıdığı için teşekkür etti. Osmani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da varılan anlaşmayla Suriye'nin Kosova'yı resmen tanıdığını hatırlattı ve karar ile Kosova halkına verilen destekten dolayı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür etti.

Osmani, "Kosova ve Suriye halkları özgürlüklerine kavuşmak için çok acı çekti ve fedakarlık yaptı" diyerek, karşılıklı tanımanın yalnızca devlet egemenliğiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda birçok neslin özgür yaşama uğruna yaptığı fedakarlıkların da tanınması anlamına geldiğini belirtti. Kosova'nın artık 120 ülke tarafından tanındığına dikkat çeken Osmani, Kosova Cumhuriyeti'nin ilerlemeye devam ettiğini vurguladı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış; son tanınma kararları 26 Mart'ta Kenya'dan ve 12 Nisan'da Sudan'dan gelmişti.

Suriye hükümeti, Kosova'yı resmen tanıdığını açıkladı. Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve...

Suriye hükümeti, Kosova'yı resmen tanıdığını açıkladı. Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığının, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bugün başkent Riyad'da Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda), Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (ortada) ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın (solda) katılımıyla Suriye, Suudi Arabistan ve Kosova arasında üçlü bir toplantının gerçekleştirildiği belirtildi

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT'nin tabii platformu yeni sezonunu tanıttı
2
Bursa Mudanya'da Ev Yangını: Dumandan Etkilenen Yaşlı Çift Hastaneye Kaldırıldı
3
29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Fransa ve Avusturya'da Kutlandı
4
Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
5
Trabzon'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı
6
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
7
Van'da Solunum Sıkıntısı Çeken Hasta, Ambulans Helikopter ile Hastaneye Nakledildi

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar