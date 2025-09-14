Suriye Malula'da Geleneksel Haç Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Suriye'nin antik merkezinde Haç Bayramı coşkusu

Güvenlik önlemleri ve geniş katılım

Malula, Hristiyanlığın en eski merkezlerinden biri olarak bilinen kentte geleneksel Haç Bayramı kutlandı. Etkinlikler, kent sakinleri ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında, kutlamalar Eski Şehir meydanında düzenlendi ve geniş katılım gözlendi.

Rita el-Şair, AA muhabirine yaptığı açıklamada bayramın derin köklere sahip olduğunu vurguladı. Şair, "Kraliçe Helene, kutsal haçın bulunmasını istemişti. Haç bulunduğunda dağların zirvesinde ateş yakılarak işaret verilmişti. O günden bu yana Malula'da bu gelenek sürüyor. Kesintiye uğramadan devam ediyor." dedi.

Bayram gecesi yakılan büyük meşalenin ve dağa yayılan ateşin, Hristiyanlığın yayılışını simgelediğini anlatan Şair, kutlamanın sosyal boyutuna da dikkat çekti.

Şair, "Bugünlerde bütün evler misafirlerimizi karşılamak için açıktır. Farklı bölgelerden gelen konuklarımızı ağırlar, sofralarımızı onlarla paylaşırız. Artık bu, uluslararası bir bayram haline geldi. Lübnan'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi geliyor. Malula'da kutlanan bu bayram, artık dünya çapında biliniyor." ifadelerini kullandı.

Malula'da her yıl kutlanan Haç Bayramı, bölgedeki Hristiyan toplumun en önemli dini ve kültürel etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.