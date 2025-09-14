Suriye Malula'da Geleneksel Haç Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Suriye'nin antik Malula kentinde yoğun güvenlik önlemleri altında Haç Bayramı kutlandı; yerel ve uluslararası ziyaretçiler etkinliklere katıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 00:17
Suriye Malula'da Geleneksel Haç Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Suriye'nin antik merkezinde Haç Bayramı coşkusu

Güvenlik önlemleri ve geniş katılım

Malula, Hristiyanlığın en eski merkezlerinden biri olarak bilinen kentte geleneksel Haç Bayramı kutlandı. Etkinlikler, kent sakinleri ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında, kutlamalar Eski Şehir meydanında düzenlendi ve geniş katılım gözlendi.

Rita el-Şair, AA muhabirine yaptığı açıklamada bayramın derin köklere sahip olduğunu vurguladı. Şair, "Kraliçe Helene, kutsal haçın bulunmasını istemişti. Haç bulunduğunda dağların zirvesinde ateş yakılarak işaret verilmişti. O günden bu yana Malula'da bu gelenek sürüyor. Kesintiye uğramadan devam ediyor." dedi.

Bayram gecesi yakılan büyük meşalenin ve dağa yayılan ateşin, Hristiyanlığın yayılışını simgelediğini anlatan Şair, kutlamanın sosyal boyutuna da dikkat çekti.

Şair, "Bugünlerde bütün evler misafirlerimizi karşılamak için açıktır. Farklı bölgelerden gelen konuklarımızı ağırlar, sofralarımızı onlarla paylaşırız. Artık bu, uluslararası bir bayram haline geldi. Lübnan'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi geliyor. Malula'da kutlanan bu bayram, artık dünya çapında biliniyor." ifadelerini kullandı.

Malula'da her yıl kutlanan Haç Bayramı, bölgedeki Hristiyan toplumun en önemli dini ve kültürel etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti 14 Eylül 2025: Siyaset, Diplomasi ve Spor Öne Çıkıyor
2
İzmir Seferihisar'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı
3
İsrail Ordusunun Asker İhtiyacı ve Ultra-Ortodoksların Rolü
4
Filistin'den Dünya’ya Çağrı: Gazze’deki Soykırımı Durdurmak İçin 'Daha Cesur Yöntemler' Gerekiyor
5
Londra'da Aşırı Sağ Eyleminde 26 Polis Yaralandı, 25 Gözaltı
6
Suriye Malula'da Geleneksel Haç Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye