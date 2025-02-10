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Suriye'nin Kuzeyinde 3 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:53
Suriye'nin Kuzeyinde 3 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başarısı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin, teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Bu operasyon, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı kararlı duruşunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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