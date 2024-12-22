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Suriye'nin Kuzeyinde 6 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:20
Suriye'nin Kuzeyinde 6 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

PKK/YPG'li 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak" ifadesine yer verildi. Ayrıca, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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