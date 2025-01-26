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Suriye'nin Sahil Bölgelerinde Güvenlik Operasyonları Devam Ediyor

Suriye'de yeni yönetim, sahil bölgelerinde güvenlik operasyonlarını genişleterek sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:56
Suriye'nin Sahil Bölgelerinde Güvenlik Operasyonları Devam Ediyor

Suriye'de Güvenlik Operasyonları Genişliyor

Suriye'de yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, ülkenin batısındaki sahil bölgelerinde başlattığı güvenlik operasyonunu hızlandırarak sürdürüyor. Operasyonlar, Lazkiye iline bağlı Kırdaha ilçesinde başlamış ve geniş bir alana yayılmış durumda.

Helikopter Destekli Operasyonlar

Yerel kaynakların aktardığına göre, sabah saatlerinde Tartus iline helikopterlerle giren güvenlik güçleri, eski rejimin unsurlarını yakalamak için kırsal alanlarda arama tarama faaliyetleri yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde sahil bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda bazı eski rejim unsurları gözaltına alınmıştı.

Yeni Yönetimden Genel Af ve Uzlaşı Çağrıları

Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te çökmesinin ardından yeni yönetim, genel af çıkararak birçok ilde uzlaşı merkezleri oluşturmuştu. Bu merkezlerde, devrik rejim unsurlarının belirli bir süre içerisinde silahlarını teslim etmeleri istenmişti. Ancak, uzlaşı çağrılarını ve silah teslimini kabul etmeyen eski rejim unsurlarına karşı geniş çaplı operasyonlar düzenlenmeye devam ediliyor.

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