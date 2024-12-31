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Suriye Savunma Bakanlığına Tümgeneral Murhef Ebu Kasra Atandı

Suriye geçici hükümeti, Savunma Bakanlığına Tümgeneral Murhef Ebu Kasra'yı atadı. Ebu Kasra, önemli askeri operasyonların planlayıcısıydı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:22
Suriye Savunma Bakanlığına Tümgeneral Murhef Ebu Kasra Atandı

Suriye'de Yeni Atama: Tümgeneral Murhef Ebu Kasra

Suriye geçici hükümeti, Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra'yı atadı. Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından bildirilen habere göre, Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Ebu Kasra'nın yeni görevinin resmi duyurusunu yaptı.

Askeri Kariyeri

Heyet Tahrir Şam'da daha önce önemli görevlerde bulunan Ebu Kasra'nın, 8 Aralık'ta Baas rejimini deviren askeri operasyonun planlayıcılarından biri olduğu belirtiliyor. Bu atama, Ebu Kasra'nın askeri kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, 29 Aralık'ta Ebu Kasra'nın rütbesini Tümgeneral olarak yükseltti. Bu rütbe, Ebu Kasra'nın yeni görevindeki sorumluluklarının büyüklüğünü de bir kez daha vurguluyor.

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