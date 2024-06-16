Suriyeli şahıs Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp intihar etti!

Gaziantep Şahinbey ilçesinin Vatan Mahallesi’nde Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, berberde başka bir Suriye uyruklu şahsı henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde silahla öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Hıdır’ın bir süre sonra Uçoklar Mahallesi’nde Suriye uyruklu 3 kişiyi daha öldürdüğü öğrenildi.



Olay yerinden yine kaçan Hıdır, yakalanacağını anlamasının üzerine Barak Mahallesi’nde silahla intihar etti. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Saldırganın öldürdüğü 4 Suriyelinin de otopsisi tamamlanırken, cenazelerden 2’si Kilis, 2’si de Suriye Çobanbey’e gönderildi. Saldırılarda yaralanan Münir El Hüseyin isimli başka bir Suriyeli ise Mustafa Hıdır ile arkadaş olduklarını kaydederek olayı anlattı.

Aktardıklarına göre Hıdır, akşam saatlerinde El Hüseyin’in evine giderek yurt dışına çıkacağını belirtip helallik istedi. 5 dakika sonra kalkıp belinden silah çıkardığını söyleyen El Hüseyin, önce Ahmet daha sonra da Yahya isimli iki Suriyeliyi öldürdüğünü kaydetti. Kendisinin de elinden yaralandığını kaydeden El Hüseyin, uzun süredir arkadaş olduklarını ve kardeş gibi yaşadıklarını, neden cinayet işlediğini de bilmediklerini söyledi.