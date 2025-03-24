Suudi Arabistan'da ABD ve Rusya Arasında Ukrayna Müzakereleri Başladı

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde, ABD ve Rusya arasında Ukrayna savaşı için müzakereler başladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:30
Suudi Arabistan'da ABD ve Rusya Arasında Ukrayna Müzakereleri Başladı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, Ukrayna’daki savaşın çözüm yollarını bulmak amacıyla ABD ve Rusya arasında önemli müzakereler başladı.

Yerel medya organları, özellikle Al Arabiya, Rusya ve ABD müzakere heyetlerinin Riyad’da bir araya geldiğini duyurdu. Rus haber ajansı TASS ise, iki ülkenin heyetlerinin Ukrayna savaşının çözümü hakkında görüşmelere başladığını bildirdi.

Görüşme Heyetleri

Görüşmelere katılan Rus heyeti, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Danışmanı Sergey Beseda tarafından yönetiliyor.

Öte yandan, ABD heyeti ise ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton başkanlığında toplanırken; ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un yardımcıları ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da heyette yer alıyor.

Kremlin'den Açıklama

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya ile ABD uzmanları arasındaki istişare toplantısının 24 Mart'ta, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşeceğini de ekledi.

Görüşmelerin, iki ülke arasındaki gerilimin azalmasına ve kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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